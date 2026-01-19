Сигнал из космоса: ученые предупреждают о росте солнечной активности

Сильных магнитных бурь 20 января не ожидается

Сильных магнитных бурь в России 20 января 2026 года не прогнозируется. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Как написало издание URA.RU, ученые при этом предупреждают, что ситуация может измениться из-за недавней вспышки высшего класса на Солнце.

По расчетам ученых, в ночные часы с полуночи до двух часов по московскому времени возможно кратковременное усиление геомагнитной активности. Планетарный индекс Kp в этот период может достигнуть четырех баллов, что соответствует «оранжевому» уровню и способно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В остальное время суток магнитосфера, как ожидается, останется в спокойном состоянии с показателями от двух до трех с половиной баллов.

Вероятность развития полноценной магнитной бури оценивается специалистами в 26%, при этом риск слабых геомагнитных возмущений составляет около 35%. Ожидаемый индекс Ap прогнозируется на уровне 15, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 115, что соответствует умеренной солнечной активности.

Повышенное внимание ученых связано с тем, что вечером 18 января на Солнце была зафиксирована вспышка класса X1.95. Это первое событие такого уровня в текущем году и наиболее мощная солнечная вспышка с ноября 2025. Данные о вспышках 19 января на данный момент отсутствуют.

Согласно предварительным прогнозам, с 21 по 23 января возможно новое усиление геомагнитной активности до «оранжевого» уровня. Кратковременная стабилизация ожидается 24 25 января, после чего в конце месяца не исключены повторные колебания магнитосферы.

Кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU отметила, что даже при умеренных возмущениях у метеочувствительных людей могут возникать головные боли, слабость, сонливость и перепады артериального давления. В группе повышенного риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тогда как у здоровых людей такие изменения часто проходят почти незаметно.

Специалист порекомендовала в периоды геомагнитной нестабильности избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать спокойный режим дня и поддерживать достаточный уровень потребления жидкости.

