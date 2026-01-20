Половина европейских сил НАТО покинула Гренландию

Первыми остров покинули 13 немецких военных, следом о выводе двух офицеров сообщили в Норвегии.

Главный вопрос безопасности дня европейцев сейчас уже касается не Украины, а Гренландии. Европейские войска НАТО спешно покидают остров. Сначала немцы: они пробыли там сутки и накануне вернули 13 человек. Сегодня норвежцы заявили, что отзывают всех двух штабных офицеров, которые отправились на остров.

В процентном соотношении Гренландию покинули 50% всех Вооруженных сил НАТО. Несмотря на это, Дания продолжает рассказывать, что в ближайшее время проведет на острове учения североатлантического альянса, чтобы укрепить безопасность в Арктическом регионе.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ФРГ назвали угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии «красной линией» для ЕС. По словам главы немецкого Минфина, Европа должна дать жесткий ответ на «экономический шантаж» США. Он уточнил, что Европе необходимо активизировать переговоры о введении ответных пошлин на американские товары в размере 93 миллиардов евро.

Этот шаг станет реакцией на решение Трампа ввести с 1 февраля 2026 года пошлины в размере 10% (с возможностью повышения до 25% с 1 июня) на ряд европейских стран, включая Данию, Германию и Францию, из-за ситуации вокруг Гренландии. США требуют продажи острова.

