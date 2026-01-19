В ФРГ назвали угрозы Трампа в отношении Гренландии «красной линией» для ЕС

Евросоюз рассматривает угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии как непереходимую «красную линию». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля.

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями, постоянно сталкиваемся с новым антагонизмом, которого добивается президент США Дональд Трамп, и здесь мы, европейцы, должны ясно дать понять, что предел достигнут», — заявил Клингбайль.

По его словам, ЕС имеет целый набор мер для противодействия «экономическому шантажу» Вашингтона.

Глава немецкого минфина уточнил, что Европа должна активизировать переговоры о введении ответных пошлин на американские товары в размере 93 миллиардов евро.

Этот шаг станет реакцией на решение Трампа ввести с 1 февраля 2026 года пошлины в размере 10% (с возможностью повышения до 25% с 1 июня) на ряд европейских стран, включая Данию, Германию и Францию, из-за ситуации вокруг Гренландии. США требуют продажи острова.

