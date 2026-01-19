В ФРГ назвали угрозы Трампа в отношении Гренландии «красной линией» для ЕС

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

По словам главы немецкого Минфина, Европа должна дать жесткий ответ на «экономический шантаж» США.

Угрозы Трампа по Гренландии — красная линия для ЕС

Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Претензии США на Гренландию

Евросоюз рассматривает угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии как непереходимую «красную линию». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля.

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями, постоянно сталкиваемся с новым антагонизмом, которого добивается президент США Дональд Трамп, и здесь мы, европейцы, должны ясно дать понять, что предел достигнут», — заявил Клингбайль.

По его словам, ЕС имеет целый набор мер для противодействия «экономическому шантажу» Вашингтона.

Глава немецкого минфина уточнил, что Европа должна активизировать переговоры о введении ответных пошлин на американские товары в размере 93 миллиардов евро.

Этот шаг станет реакцией на решение Трампа ввести с 1 февраля 2026 года пошлины в размере 10% (с возможностью повышения до 25% с 1 июня) на ряд европейских стран, включая Данию, Германию и Францию, из-за ситуации вокруг Гренландии. США требуют продажи острова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что министр труда США Лори Чавес-ДеРемер водила сотрудников в стрип-клубы во время командировок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Претензии США на Гренландию
19 янв
Медведя увидели? Военкор объяснил, почему немцы так быстро покинули Гренландию
19 янв
Остров невезения: почему притязания США на Гренландию могут спровоцировать распад НАТО
19 янв
США готовятся вести пошлины против ряда стран, если те не согласятся с покупкой Гренландии
18 янв
Тревожная ситуация для Канады: Эрл Расмуссен о присоединении США Гренландии
18 янв
Остров ресурсов: контроль над Гренландией стал главной целью Трампа
18 янв
Великобритании предложили вернуть США под свой контроль
18 янв
В ООН заявили о глобальных рисках из-за попыток США установить контроль над Гренландией
18 янв
Точка опоры: зачем Трампу нужна Гренландия
18 янв
ЕС может пригрозить США закрытием военных баз из-за споров о Гренландии
18 янв
Арктический расчет: почему Гренландия стала новой точкой напряжения между США и Европой
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Маленькие снайперы: в Британии детей учат стрелять из винтовок
18:11
Брюссель делает ставку на TikTok: блогеры начали заменять традиционные СМИ в ЕС
18:06
Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
17:54
«В самом феерическом смысле»: Власова рассказала, как Цискаридзе закрыл ее давний гештальт
17:36
В ФРГ назвали угрозы Трампа в отношении Гренландии «красной линией» для ЕС
17:27
Баланс интересов: Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
«Крайне тяжело»: Татьяна Буланова раскрыла тайны своей многолетней фобии
В Петербурге 47-летняя фанатка Виктора Цоя умерла на его могиле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026