Не захотел пропускать: «скорая» с тяжелым пациентом остановилась на дороге из-за автохама

Эфирная новость 71 0

Девушке со сложной травмой позвоночника стало хуже из-за резкого торможения реанимобиля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Грузовик специально не пропустил машину скорой помощи с пациенткой в тяжелом состоянии

Кадры из Владивостока, где скорая с тяжелой пациенткой едва не попала в аварию из-за водителя грузовика. Вместо того, чтобы уступить дорогу, он решил проучить медиков, спешивших в больницу. Как только реанимобиль с маячками и сиреной приблизился к фургону, он совершил маневр, который стал для пациентки настоящей пыткой.

18-летняя девушка получила сложную травму позвоночника, катаясь на лыжах. Со склона ее спустили санавиацией, а реанимобиль, как рассказали в местном Минздраве, вез ее на срочную операцию.

«Резкое торможение повлекло ухудшение состояние девушки, привело к болевому эффекту, из-за чего карета скорой помощи вынуждена была даже остановиться и не могла продолжать движение, и не могла далее доставлять пациента какое-то время, в связи с тем, что надо было поработать с болевым шоком», — рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Приморского края Артем Днепровский.

Сейчас пострадавшая в больнице. А водителю грузовика может грозить крупный штраф или лишение прав до года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Президент Финляндии предложил Трампу обсудить Гренландию в сауне
15:50
Собянин: Еще три проекта комплексного развития территорий реализуют в Москве
15:42
С новым разводом: почему российские семьи активно расторгают браки в январе
15:21
«Мальчишки из 60-х»: Депардье помирился с итальянским папарацци после драки в баре
15:20
Лавров призвал Армению задуматься из-за слов Каллас о «молдавском сценарии»
15:15
В Босфоре, где ранее пропал российский пловец, нашли тело мужчины

Сейчас читают

«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
Никаких масок: Сергей Безруков выиграл суд над продавцом из Белгородской области
«Завидуйте молча»: как высоко взлетала и низко падала Волочкова за 50 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026