Лишение прав или тюрьма: какое наказание грозит водителю за отказ уступить дорогу «скорой»

Машина скорой помощи во Владивостоке с тяжелой пациенткой внутри едва не попала в аварию из-за водителя грузовика. Вместо того, чтобы освободить полосу для машины с сиреной, он специально совершил маневр, который стал для девушки с травмой позвоночника настоящей пыткой. Что заявил нарушитель в свое оправдание — знает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Запись регистратора, которая может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Водитель скорой просит уступить дорогу, но вместо понимания встречает откровенное хамство

В салоне скорой от чудовищной боли плачет пациентка. Девушка, получившая перелом позвоночника на горнолыжном курорте, перенесла очередную травму из-за резкого торможения. Машину пришлось останавливать для оказания помощи, а автохам спокойно поехал дальше.

«Чуть позднее нам удалось связаться с водителем этого грузовика. В ходе беседы он сказал, что ничего предосудительного в этой ситуации он не увидел. Водитель микрогрузовика, видя приближающийся к нему автомобиль с лишним звуковым и световыми сигналами, не предоставляя преимущества движения, начал резко тормозиться перед нами», — рассказал водитель реанимобиля Николай Соломакин.

Вот и сам вероятный виновник в этой ситуации по телефону с журналистами в чуть ли не хамской манере стал заявлять, что ничего не видел, а в тот момент, находясь за рулем многотонной машины, просто летал в облаках.

«Я просто ехал и не видел ее даже. Просто вот я был сам по себе, ехал о чем-то там, мечтал, думал и все. Я просто не смотрел и не видел ее. И нет там никакого контекста в плане того, что я не давал ей проехать», — рассказал водитель грузовика Андрей.

Водитель пытается шутить, словно игнорируя ужесточение правил дорожного движения, которые были приняты летом прошлого года. А там четко прописано, что водитель обязан уступить дорогу машине с проблесковыми маячками. И никакие отговорки уже не сработают

Самое серьезное наказание для водителя, а тем более экспедитора или дальнобойщика за то, что не уступил дорогу скорой — лишение прав сроком на год. Получается, на это время он теряет работу. Но, судя по обстановке на дорогах, это мало кого пугает, или о таких последствиях мало кто догадывается. Но это все административка. Случай во Владивостоке намного сложнее, чем просто «не уступил дорогу скорой».

В этой истории теперь разбираются следователи. СК Приморья проводит проверку по факту воспрепятствования оказанию медицинской помощи. И если выяснится, что во время экстренного торможения пострадавшая спортсменка получила дополнительные увечья, то водителя грузовика уже будет ждать уголовное дело, а там и наказание посерьезнее — штраф до 80 тысяч рублей либо лишения свободы сроком до двух лет.

