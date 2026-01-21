Старше мамонта: в России хотят возродить исчезающих русских выхухолей

Ученые впервые расшифровали геном редкого вида, что может помочь в разработке программ по его сохранению и разведению.

Фото, видео: 5-tv.ru

В России хотят возродить исчезающих русских выхухолей

В России хотят возродить исчезающих русских выхухолей. Международная команда исследователей впервые расшифровала высококачественный геном этих зверьков. И он указал на критически низкое генетическое разнообразие вида, пишут «Известия».

Русские выхухоли старше мамонтов. И теперь ученые хотят понять, почему животные, которые пережили ледниковый период, в наше время оказались под угрозой вымирания. Дальнейшее изучение демографической истории позволит разработать методы по разведению зверьков в искусственной среде. По мнению экспертов, наша выхухоль даже достойна стать одним из национальных символов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких диких животных можно увидеть зимой в столице. В холодное время года в глубокую спячку уходят ежи, летучие мыши, барсуки, орешниковые сони, енотовидные собаки, а также земноводные и пресмыкающиеся. Бобры и ондатры ведут подледный образ жизни. При этом в лесопарках можно встретить сов, белок, лис, ласок, горностаев и водоплавающих птиц.

