Рита Цветкова
Мак, по данным прессы, лоббировал интересы Украины в Штатах и сотрудничал с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком.

Фото: www.globallookpress.com/Michtof

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего советника в США Эндрю Мака. Об этом сообщается в соответствующем указе на официальном сайте лидера киевского режима.

«Освободить Эндрю Романа Мака от исполнения обязанностей советника президента Украины», — сказано в указе.

По данным прессы, Мак занимался лоббистской деятельностью в Штатах в интересах украинских властей, а также сотрудничал с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком.

Согласно документам Минюста США, работа Эндрю Мака с 2019 года заключалась в первую очередь в продвижении интересов Киева в американской политике. Кроме того, советник Зеленского управлял офисом украинской юридической фирмы в округе Колумбия и общался с журналистами от имени президента.

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский назначил новых руководителей четырех областных государственных администраций, а также уволил главу Тернопольской облгосадминистрации. Изменения коснулись Полтавской, Черновицкой, Днепропетровской и Винницкой областей.

