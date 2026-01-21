Звездный парадокс: режиссер Кук раскрыл причины конфликта в семье Бекхэм

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 120 0

Знаменитости еще могут помириться, когда старший сын звезд сам станет родителем.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christopher Victorio/Imagespace; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Кук: семья Бекхэм стала жертвой публичной жизни

Семья футболиста Дэвида Бекхэма, его супруги, певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, стала жертвой звездного парадокса. Об этом 5-tv.ru рассказал британский актер и режиссер Мартин Кук.

Он отметил, что существует такой феномен, как «парадокс актера», когда граница между частной и публичной жизнью знаменитостей размывается. И не всегда получается четко их разделять.

«У каждого есть публичная жизнь и частная жизнь. Но в их случае это особенно обострено и граница между публичным и личным размыта, потому что им необходимо общественное обожание, чтобы зарабатывать на жизнь. И вполне возможно стать жертвой этого парадокса. Думаю, в данном случае мы и видим именно это», — уверен Кук.

Постановщик отмечет, что не нужно воспринимать известную семью как нечто необычное. Ведь именно простые люди создают иллюзию славы вокруг звезд. А знаменитостям необходимо этот образ поддерживать. И вынесение таких конфликтных ситуаций в публичное пространство работает на еще большую популяризацию медийных личностей.

Кук подчеркивал, что дать объективную оценку происходящего между старшим сыном Бекхэмов Бруклином и его знаменитыми родителями сложно, так как мало кто знает их вне рамок публичности. Режиссер предположил, что, скорее всего, эта ситуация — пример классического конфликта отцов и детей.

«Это может быть пороком — если ты не способен смириться с превосходством отца, или добродетелью — если ты преодолеваешь его давление и борешься с ним. Отец хочет, чтобы ты был создан по его образу, а ты хочешь быть собой. Это вечная борьба», — отметил Кук.

Несмотря на то что члены знаменитой семьи перестали общаться, есть вероятность, что они помирятся, когда Бруклин сам станет отцом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог дала оценку жалобам Бруклина Бекхэма на родителей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Билан «выходит из тела» на Мальдивах: какими духовными практиками увлекаются звезды
10:04
«До 30 все было значительно проще»: Анна Чиповская о секретах стройности
9:59
Климова даже не догадывалась: кого дочь актрисы неделю прятала в своей комнате
9:52
Алена Апина в 61 выглядит на 40: как певица сбросила 15 кг и омолодилась
9:44
«Деньги — это показатель»: о каком мужчине мечтает Самойлова после развода с Джиганом
9:32
«Сначала любовь»: Алла Сигалова о жизни с больным родственником

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
«Из соображений безопасности»: почему самолет Трампа не долетел до Швейцарии
Божий дар, а не работа хирургов: Волочкова заявила о сексуальности своего тела
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026