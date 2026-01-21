Владимир Путин встретится со Стивом Уиткоффом 22 января

Лалита Балачандран
Контакт подтвердили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 22 января, об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы можем подтвердить, действительно, такие контакты есть в завтрашнем графике президента», — отметил Песков.

Ранее Уиткофф также заявлял о планируемой встрече с российским лидером, об этом сообщал Reuters со ссылкой на CNBC.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 20 января в комментарии «Известиям» заявил, что прошедшие переговоры со специальным представителем президента РФ и руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым носили весьма позитивный характер. Указывается, что по итогам встречи американская делегация покинула Дом Соединенных Штатов в Давосе.

«У нас была очень позитивная встреча», — заявил Уиткофф.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стив Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха Резой Пехлеви. По данным журналистов, политики обсудили разгоревшиеся в Иране протесты.

