За пять сезонов в конкурсе «Ты в игре» приняли участие 20 миллионов россиян

Дегтярев: За 5 сезонов в конкурсе «Ты в игре» поучаствовали 20 миллионов человек
За пять сезонов в рамках всероссийского конкурса «Ты в игре» 20 миллионов человек приняли участие в 21 тысяче спортивных проектов. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, выступая на церемонии открытия шестого сезона в ходе матча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между командами ЦСКА и «Уралмаш».
Как подчеркнул Дегтярев, президент России Владимир Путин назвал спорт одним из государственных приоритетов и факторов развития страны. В свою очередь конкурс «Ты в игре» стал весомым и значимым вкладом в это направление.
«Спорт является одним из главных государственных приоритетов, и этот конкурс направлен на развитие спорта, на поощрение инициативы людей. За пять сезонов 20 миллионов человек в нем приняли участие в 21 тысяче проектов», — сказал Дегтярев.
Министр также сообщил, что победителями конкурса станут самые креативные и оригинальные проекты, которые будут представлены участниками соревнования. Эти люди будут вознаграждены денежными призами от 500 тысяч до миллиона рублей.
«Ты в игре» — это общероссийский проект-конкурс, его главная цель заключается в выявлении перспективных идей, способствующих продвижению массового спорта среди населения. Кроме того, инициативы направлены на приобщение жителей страны к активному и здоровому образу жизни, а также систематическим физическим нагрузкам.
