Россиян не пустили на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности

Сергей Добровинский
На соревнования также не поедут спортсмены из Белоруссии.

Почему российских спортсменов не пустили на чемпионат Европы

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Johanna Woitczyk

Европейская конфедерация бадминтона отказала российским нейтральным спортсменам в участии в апрельском чемпионате Европы под предлогом «соображений безопасности». Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать», — уточнил инсайдер.

Европейские соревнования по бадминтону состоятся в испанской Уэльве с 6 по 12 апреля. Как отметили авторы публикации, в прошедшие годы Мадрид не раз проводил турниры по различным видам спорта, и на них выступали как россияне, так и белорусы. Ни на одних из этих состязаний не возникало трудностей с обеспечением безопасности участников.

Сейчас нейтральный статус имеют четыре спортсмена из России: Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.

Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила молодежные и юношеские сборные России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях. Об этом заявил глава высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от выступлений на мировом уровне с марта 2022 года, когда Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF приняли такое решение на неопределенный срок. Возвращение юниорских команд стало возможным на фоне общего смягчения ограничений.

