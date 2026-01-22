Зима не отступает: какая погода ждет москвичей 22 января

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 41 0

Жителям региона рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье 22 января 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

В четверг, 22 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от минус 8 до минус 10 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. В Подмосковье днем ожидается от минус 6 до минус 11 градусов, а ночью похолодает до минус 17 градусов.

Синоптики также предупреждают о северо-восточном ветре со скоростью 5–10 м/с, который усилит ощущение холода. Атмосферное давление в течение суток будет повышенным и составит 754–755 мм ртутного столба.

Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность из-за возможной скользкости на дорогах и тротуарах, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до вечера 22 января в столице и Подмосковье.

«Желтый» уровень погодной опасности означает потенциально неблагоприятные метеоусловия. При таком режиме жителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и строго следовать правилам безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Погода
21 янв
Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию
20 янв
Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы
20 янв
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
19 янв
Зима заявит о себе: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 января
19 янв
Почему на Крещение бывают морозы: объяснение ученых
18 янв
Полметра снега за две недели: как Москва пережила январский удар стихии
18 янв
Ветер перемен: какая погода ждет столичный регион 18 января
17 янв
Экстремальное Крещение: названы регионы с самыми сильными морозами в праздник
17 янв
Климат в России за 50 лет потеплел почти вдвое больше, чем в среднем по миру
16 янв
Столичные коммунальщики-экстремалы вышли на уборку снега с крыши без страховки
-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:24
В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ
6:14
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
«Разводимся проработанными!»: звезды на красной дорожке комедии «Комментируй это»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
5:40
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Мирослава
5:24
Не спешите выливать: безопасно ли использовать прокисшее молоко для выпечки

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
«Жадная жаба»: Никита Джигурда откровенно высказался о Ларисе Долиной
«Лариса нас потрясла»: соседи рассказали, как им жилось рядом с Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026