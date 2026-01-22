Зима не отступает: какая погода ждет москвичей 22 января

Жителям региона рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В четверг, 22 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве температура воздуха составит от минус 8 до минус 10 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. В Подмосковье днем ожидается от минус 6 до минус 11 градусов, а ночью похолодает до минус 17 градусов.
Синоптики также предупреждают о северо-восточном ветре со скоростью 5–10 м/с, который усилит ощущение холода. Атмосферное давление в течение суток будет повышенным и составит 754–755 мм ртутного столба.
Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность из-за возможной скользкости на дорогах и тротуарах, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до вечера 22 января в столице и Подмосковье.
«Желтый» уровень погодной опасности означает потенциально неблагоприятные метеоусловия. При таком режиме жителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и строго следовать правилам безопасности.
