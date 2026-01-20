В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Предупреждение будет действовать до вечера 22 января в столице и Подмосковье.

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей до 21:00 22 января. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Период предупреждения до 21:00 22 января — на дорогах гололедица», — приводит информацию агентство городских новостей «Москва».

Аналогичный режим погодной опасности вводится и на территории Московской области, уточняет телеканал «Москва 24».

«Желтый» уровень погодной опасности означает потенциально неблагоприятные метеоусловия. При таком режиме жителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и строго следовать правилам безопасности. Как поясняет РИАМО, данный уровень вводится при риске осадков, тумана, сильного ветра, гроз и гололеда.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что аналогичное предупреждение из-за мороза и гололедицы действовало в Москве до вечера 20 января. Ведомство неоднократно обращало внимание на сохранение неблагоприятных погодных факторов в зимний период, об этом сообщало издание 360.ru.

Кроме того, пресс-служба министерства здравоохранения Московской области 14 января напомнила о мерах предосторожности во время гололедицы. В частности, жителям рекомендовали быть внимательными при ходьбе и избегать падений с опорой на вытянутые вперед руки.

Тема:
Погода
