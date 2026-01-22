Настоящий вихрь символов Вселенной предлагают разгадать на новой выставке в Москве. Художник Сергей Бугаев представил целую коллекцию «Ребусов», где в медных знаках зашифрованы миллионы смыслов. Но каждый видит свой, в мгновение становясь соавтором визуального диалога. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный в этом убедился.

Художник, актер, музыкант — Сергей Бугаев (Африка) всю жизнь разгадывает ребусы, двигаясь от простого к сложному, превращая цифры и осмысление мира в произведения искусства.

«Первая часть — это наука, это нечто фундаментальное, безошибочное, и искусство, нечто пританцовывающее, поющее, азбрызгивающее краску. Но именно вот совокупность этих двух элементов и являются целостностью культуры и взаимодополнением», — рассказал художник, музыкант, актер Сергей Бугаев (Африка).

Выставка «Квантовый ребус» раскладывает хаос бытия по полочкам. Это и эксперименты 1090-х, и монументальные полотна, созданных в 2020-е. В которых и заложен главный смысл. В этом вихре символов возникает новая Вселенная.

От детских загадок ребусов до взрослых философских вопросов. Все это умещается на медных пластинах размером метр на метр.

«Вот эти вот щиты, это так называемые фольгированные текстолиты, которые используются в радиоэлектронике», — дополнил Бугаев.

В корне работ Сергея Бугаева — социодинамика. От заката советской эпохи с пионерскими галстуками и монументами Ленина до современного развития науки и техники.

«Можно посмотреть разницу менталитетов между 1990-ми годами, когда художник, соответственно, находясь в этой среде, питаясь ею, изображал на своих работах такие абстрактные образы ребусов», — отметила руководитель галереи Анастасия Волкова.

Все начиналось на сломе эпохи, в дыму рок-музыки и андеграунда, которые тогда казались новым веянием и бунтарской субкультурой. Как и культовый фильм «Асса», где Сергей Бугаев сыграл главного героя — мальчика Бананана.

Путь Бугаева (Африки) в современное искусство начинался в коридорах знаменитого Ленинградского рок-клуба, где созданный Сергеем Курехиным музыкальный коллектив «Популярная механика» объединил культовые рок-группы. Получилась целая эпоха с фанатами и поклонниками.

Рок-идолы 1990-х не только рвали струны, но и работали над целостной художественной системой, которую Сергей Бугаев совершенствует и сегодня, сдабривая свой классический подход новейшими технологиями искусственного интеллекта.

«Не сегодня-завтра человечество будет совершенно другим. То есть вот этот переход на управление очень многими системами при помощи искусственного интеллекта, его нельзя упускать. У нас все прекрасно понимают, что это такое», — отметил Сергей Бугаев.

В основе творчества Сергея Бугаева классический ребус, который выглядит, как общий код. Который, по мнению автора, можно и нужно пытаться расшифровывать.

«Горные вершины, шины. Пять — убираем мягкий знаком. Пять во тьме ночной. Ну тут уже можно догадаться, что это отрывок из стихотворения Лермонтова», — показала искусствовед, сотрудник Русского музея Вероника Абашина.

В основе проекта — фундаментальные вопросы, которые превращают выставку из коллекции артефактов в философское исследование. Например, как сегодня меняется мир и язык, на котором мы говорим.

«Для того, чтобы комфортно себя чувствовать и безопасно, давайте вспомним песню Виктора Цоя „Следи за собой, будь осторожен“. Следи за своим ребусом и правильно читай его», — сказал художник.

Ребус Бугаева из развлекательной головоломки превращается в форму высказывания, где каждая работа — не объект, а событие и приглашение к диалогу, в котором зритель становится соавтором.

