ФРГ высылает из страны заместителя военного атташе посольства РФ

Der Spiegel: Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине и сообщило ему, что заместитель военного атташе посольства РФ должен немедленно покинуть страну. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По информации издания, он должен будет покинуть страну в течение 72 часов. По предположению немецких дипломатов, он якобы работает на одну из российских спецслужб.

«Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке лица, занимавшегося шпионажем в интересах РФ», — отмечено на странице МИД ФРГ в соцсети X.

В немецком внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что правительство не потерпит шпионажа в стране, особенно под видом дипломатического статуса.

