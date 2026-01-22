ФРГ высылает из страны заместителя военного атташе посольства РФ

|
Он должен будет покинуть Германию в течение 72 часов.

За что ФРГ высылает российского посла

Фото: www.globallookpress.com/Julie Woodhouse

Der Spiegel: Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине и сообщило ему, что заместитель военного атташе посольства РФ должен немедленно покинуть страну. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По информации издания, он должен будет покинуть страну в течение 72 часов. По предположению немецких дипломатов, он якобы работает на одну из российских спецслужб.

«Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке лица, занимавшегося шпионажем в интересах РФ», — отмечено на странице МИД ФРГ в соцсети X.

В немецком внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что правительство не потерпит шпионажа в стране, особенно под видом дипломатического статуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Государственной думе назвали решение суда ФРГ по делу о подрыве «Северных потоков» трусливым. Разрушение газопровода ударило, в первую очередь, по Германии. При этом обвинить в диверсии Россию у Запада не получилось, поэтому они начали искать украинский след.

