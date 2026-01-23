Виктория и Дэвид Бекхэм усомнились в подлинности поста их сына Бруклина

Всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, певица и дизайнер Виктория Бекхэм, поставили под сомнение подлинность поста их 26-летнего сына Бруклина, в котором он обвинил родителей в гиперконтроле. Об этом онлайн-порталу Radar Online сообщили близкие к семье люди.

По их словам, стиль и лексика сообщения нехарактерны для молодого Бруклина.

«Эти слова совсем не похожи на него. Формулировки необычно выверены, почти отрепетированы, а тон куда резче, чем в личных разговорах», — написало издание, цитируя источник.

Кроме того, Дэвид и Виктория всерьез обеспокоены тем, как сильно на сына могут влиять посторонние люди, например, бывший пиар-директор Бруклина и его жены Николы Пельтц Мэттью Хилтзик, который призывал к сдержанности в конфликте с родителями.

Наличие проблем в семье стало очевидно в мае прошлого года, когда молодая пара пропустила юбилей Дэвида в Великобритании.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, конфликт в семье Бэкхэм произошел после того, как сын звездной пары Бруклин обвинил родителей в том, что они с детства контролировали каждый его шаг. Кроме того, по словам молодого человека, Дэвид и Виктория на протяжении многих лет на публику выкладывали в соцсети семейные фото, дабы показать всему миру идеальную картинку, которой как таковой у них не было.

Обстановка накалилась, когда родители попытались «купить» сына, чтобы тот бросил свою невесту Николу Пельтц. А дальше настоящий цирк со стороны Бэкхэм-старшей — на свадьбе она сорвала танец молодоженов.

На удивление, на выходки своего старшего сына Дэвид отреагировал спокойно, намекнув лишь на то, что его ребенок просто ошибся. Однако после свадьбы Бруклин все же перестал общаться с родственниками.

