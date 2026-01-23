«Есть чем заняться»: Путин про развитие российского сельского хозяйства

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В преддверии Дня студента президент РФ посетил Московский физико-технический институт.

Путин про развитие с/х России

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Россия должна продолжать развиваться в области сельского хозяйства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института (МФТИ).

Глава государства отметил, что Россия является лидером во многих направлениях сельского хозяйства. Однако и в этой сфере есть куда расти и чем еще заняться. Кроме того, нашей стране необходимо развиваться в области генетики.

Традиционно в преддверии Дня студента или Татьяниного дня, который отмечается 25 января, президент посещает российские вузы. В этом году он приехал в МФТИ. Во время визита Путин высоко отметил уровень предоставляемого в этом образовательном учреждении образования.

«Здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной. Даже, я так понимаю, что можно и собственным бизнесом потом заниматься», — добавил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более миллиона тонн сахара экспортировала Россия в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

