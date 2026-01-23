Первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В ходе встречи стороны приблизились к достижению мирного соглашения.

Сколько дней продлятся переговоры в Абу-Даби

Фото: 5-tv.ru

Делегации РФ, Украины и США согласны продолжить переговоры в Абу-Даби 24 января

Первый день переговоров России, США и Украины в ОАЭ завершился. Стороны согласны продлить их на 24 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Об этом 23 января сообщает агентство Reuters.

«Согласны (продолжить. — Прим. ред.), никто дверью не хлопает», — отметил инсайдер.

По данным СМИ, обсуждение в первый день переговоров проходило в рабочем режиме. Во время встречи представители трех стран демонстрировали намерение продолжить диалог.

Центральной темой остается вопрос территориального статуса Донбасса. Пока эта проблема не будет урегулирована, рассчитывать на преодоление переговорного тупика практически не приходится.

От России в ОАЭ поехали руководители из Министерства обороны РФ. Возглавляет рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. От Соединенных Штатов в Абу-Даби прибыли спецпосленник США Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов, экс-советник главы Белого дома Джаред Кушнер. Также с американской командой прилетел главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и министр армии США Дэниел Дрисколл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент ОАЭ Мохамед бин Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций России, Украины и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

