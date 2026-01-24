Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил с критикой идеи ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По его словам, Украина должна претендовать на членство в ЕС на равных условиях с другими странами-кандидатами, например, с Западными Балканами. Штокер отметил, что не относится к сторонникам «быстрой дорожки» и подчеркнул необходимость полного выполнения установленных критериев вступления.

«Я считаю, что условия должны быть одинаковыми для всех», — добавил он в беседе с изданием.

Австрийский канцлер напомнил, что Вена предложила для стран, желающих вступить в Евросоюз, модель постепенной интеграции, которая предоставляет постепенный вход кандидатам к различным областям политики и экономики.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в ЕС к 1 января 2027 года. В свою очередь, Брюссель поддержала стремление Киева, несмотря на то, что скорый прием страны будет напрямую означать «переписывание процедур по вступлению» в объединение.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверен, что США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом Украина готова отказаться от планов вступить в НАТО, но при определенных условиях. Киев требует гарантий безопасности не только от США и Европейского союза, но и замахнулся на обязательства со стороны Канады, Японии и других стран.

Тем не менее, ситуация со вступлением Украины в НАТО осложнилась в декабре 2025 года, когда было замечено отсутствие поддержки со стороны США. Зеленский даже пожаловался на это польскому изданию, заявив, что он с американским лидером Дональдом Трампом обсуждают большое количество вопросов, но по некоторым есть разногласия.

