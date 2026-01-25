Политолог Дизен: Украина примет все требования РФ из-за внутренних катаклизмов

Внутриполитический кризис на Украине не позволит Киеву противостоять условиям, выдвигаемым Россией для мирного урегулирования конфликта, заявил профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом сообщает YouTube-канал журналистки Рейчел Блевинс.

В интервью эксперт отметил, что требования российской стороны будут крайне сложны для принятия украинскими властями, однако сложившаяся ситуация внутри страны не оставляет им пространства для маневра.

«Русские требуют многого, и я понимаю, что украинцам будет очень трудно это принять. Но это одно из последствий затянувшегося конфликта. Сейчас на Украине дела обстоят очень плохо», — заявил Дизен.

Он охарактеризовал происходящее как «идеальный шторм», указав на отступление подразделений ВСУ с линии фронта, перебои с электроснабжением в крупных городах и обострение конфликтов между украинскими олигархами на фоне коррупционных скандалов. По словам профессора, совокупность этих факторов подрывает устойчивость действующей власти.

Дизен выразил уверенность, что киевский режим недолговечен в условиях нарастающего внутриполитического катаклизма. Он связал это с чередой громких отставок, расследований и утратой доверия как внутри страны, так и за ее пределами.

