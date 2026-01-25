Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 34 0

Мэр столицы пожелал успехов, уверенности в своих силах и интересных задач на пути к поставленным целям.

Собянин поздравил москвичей с Татьяниным днем

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Москва по праву считается крупнейшим образовательным центром России, объединяющим студентов со всех уголков страны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в опубликованном в канале в мессенджере MAX поздравлении горожанам с Днем российского студенчества. 

"Столица гордится каждым своим студентом — и теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах", — написал мэр. 

В ближайшие годы им предстоит вносить вклад в развитие города и его экономики.

Власти столицы стремятся сделать Москву для студентов не только местом обучения, но и пространством для самореализации, подчеркнул градоначальник. Этому способствует проект «Молодежь Москвы», который помогает получать поддержку для инициатив, находить стажировки и работу, развиваться в творчестве и спорте, участвовать в конкурсах и находить единомышленников.

В завершение Собянин пожелал успехов, уверенности в своих силах и интересных задач на пути к поставленным целям, отметив, что годы учебы должны быть наполнены открытиями, дружбой и вдохновением.

Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Собянин рассказал, как студенты московских колледжей получают реальный опыт работы в городских проектах — от приготовления блюд в ресторане «Встреча друзей» до создания мебели для московских школ и детских садов. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

