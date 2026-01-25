Понедельник без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 26 января

Ученые рассказали, идет ли солнечная активность на спад.

Геомагнитный прогноз на 26 января

В течение ближайших суток геомагнитная обстановка на Земле останется стабильной. Расчетный индекс Kp на 26 января прогнозируется на уровне 2,33, что существенно ниже значения К5, с которого начинается магнитная буря. Таким образом, воскресенье обещает быть комфортным для людей, чувствительных к изменениям космической погоды, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии, сообщает URA.RU

Почасовой прогноз также указывает на спокойный характер магнитосферы. В течение всего дня индекс Kp будет находиться в диапазоне от 1 до 2. Минимальные значения — Kp = 1 — ожидаются в утренние часы с 06:00 до 09:00, а также в середине дня с 12:00 до 15:00, что соответствует полностью спокойному состоянию магнитного поля.

Незначительное повышение до Kp = 2 возможно ночью с 00:00 до 03:00, днем около 15:00, вечером в районе 21:00 и в ночные часы следующих суток.

Оценка вероятностей геомагнитных событий выглядит благоприятно: риск магнитной бури 26 января составляет лишь 3%, вероятность умеренных возмущений — около 10%. При этом шанс сохранения спокойной магнитосферы достигает 87%, что означает отсутствие ощутимого воздействия космических факторов для большинства людей.

