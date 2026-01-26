Нарышкин: удар «Орешником» по военному объекту под Львовом ошеломил Запад

Удар ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту во Львовской области вызвал шок у западных военных и политиков. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин РИА Новости.

«Что касается боевого применения комплекса „Орешник“, который <…> поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — подчеркнул он.

По словам Нарышкина, зарубежные специалисты признали, что у них нет технических возможностей, чтобы противостоять этому виду вооружений.

О применении ракетного комплекса Минобороны сообщило 9 января. В числе пораженных целей оказался Львовский авиаремонтный завод, где ремонтировали истребители F-16 и МиГ-29, а также выпускали беспилотники средней и большой дальности, использовавшиеся ВСУ для ударов по гражданским объектам во глубине территории России.

Как писал 5-tv.ru, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте скорректировал риторику по части целей Украины после удара «Орешника» по военным объектам в стране, фактически сместив акцент с идеи победы на необходимость выживания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.