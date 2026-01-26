Звезда сериала «Кулагин и партнеры» Вероника Ганич умерла в 59 лет

Также она вела программы на федеральных телеканалах.
Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни. Трагическую новость сообщила ее подруга Юлия Енькова.
«Печальная утрата — не стало Ники Ганич, которая в прямом смысле расширяла ресторанную географию страны. Изначально телеведущая, журналист, актриса, Ника стала еще и экспертом в кулинарии», — процитировал VOICE Енькову.
Женщина добавила, что ее подруга была лучезарным, искренним, интеллигентным и очень теплым по энергетике человеком. Причины смерти Ганич пока неизвестны.
Широкую известность в кино актриса получила после съемок в культовом сериале «Кулагин и партнеры». Знаменитость реализовывала себя в разных сферах, в том числе журналистике. Ганич работала на федеральных каналах в качестве ведущей.
Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кировской области. В юности переехала в Москву. В 1987-м окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Ее телевизионная карьера началась с утренней программы на ТВ, где она вела программу про моду, дизайн и искусство.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер известный режиссер Александр Олейников. Ему было 60 лет.
