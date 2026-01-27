Минобороны: уничтожены места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия на Украине

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Незалежной, которые используются в интересах ВСУ

Армия РФ ударила энергетической инфраструктуры ВСУ

Фото: © РИА Новости/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минобороны: уничтожены места хранения и подготовки к запуску БПЛА ВСУ

Военнослужащие российской армии успешно поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — уточнили в ведомстве.

ВС России нанесли удар по целям несколькими видами орудий: оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опорный пункт боевиков ВСУ Красноармейском направлении был снесен огнем из пушки М-46 группировкой войск «Центр». Перед этим беспилотником проведена разведка. После обнаружения пункта по нему был нанесен удар 130-милимитровым орудием.

Еще один опорный пункт ВСУ был уничтожен самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» орудием в 203 миллиметра.

Кроме того, российские военные заблокировали в зоне СВО район четыре на шесть километров. Внутри данного периметра находятся около 800 украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Российский ученый Иван Ремизов решил 190-летнюю математическую задачу
17:10
Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»
17:00
Граммики, берклен и дуранда: особый словарь блокадного Ленинграда
16:59
Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»
16:53
«Вот чем это закончилось»: беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске
16:46
Брухунова поразила поклонников смелым пляжным образом

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Подросток заманил 13-летнюю девочку на свидание в отель, где ее использовали как секс-рабыню
В бокалах кипяток, на тарелках — хлеб: как отмечали праздники в блокаду Ленинграда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026