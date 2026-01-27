ВС РФ уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет 130-мм пушки М-46 подразделения 14-й артиллерийской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведки местности операторы разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем выявили в лесополосе опорный пункт ВСУ с размещенным личным составом. Полученные координаты были оперативно переданы на командный пункт артиллерийской бригады, где приняли решение нанести огневое поражение с применением 130-мм пушки М-46.

После получения целеуказания артиллерийский расчет в кратчайшие сроки навел орудие на цель и произвел первый пристрелочный выстрел. После незначительной корректировки расчет открыл беглый огонь, в результате которого опорный пункт и находившаяся в нем живая сила противника были уничтожены.

В Минобороны отметили, что грамотная артиллерийская поддержка позволяет штурмовым группам мотострелковых подразделений выполнять боевые задачи с минимальными потерями и способствует продвижению российских войск вглубь обороны противника на Красноармейском направлении.

Артиллеристы 14-й артиллерийской бригады регулярно выполняют огневые задачи в зоне СВО, с высокой точностью поражая цели в любых погодных условиях. На их счету десятки уничтоженных бронемашин, артиллерийских орудий и выявленных укрепленных позиций ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.