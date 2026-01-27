Опорник боевиков ВСУ снесен огнем из пушки М-46. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Цель была обнаружена операторами БПЛА и уничтожена.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет 130-мм пушки М-46 подразделения 14-й артиллерийской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведки местности операторы разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем выявили в лесополосе опорный пункт ВСУ с размещенным личным составом. Полученные координаты были оперативно переданы на командный пункт артиллерийской бригады, где приняли решение нанести огневое поражение с применением 130-мм пушки М-46.

После получения целеуказания артиллерийский расчет в кратчайшие сроки навел орудие на цель и произвел первый пристрелочный выстрел. После незначительной корректировки расчет открыл беглый огонь, в результате которого опорный пункт и находившаяся в нем живая сила противника были уничтожены.

В Минобороны отметили, что грамотная артиллерийская поддержка позволяет штурмовым группам мотострелковых подразделений выполнять боевые задачи с минимальными потерями и способствует продвижению российских войск вглубь обороны противника на Красноармейском направлении.

Артиллеристы 14-й артиллерийской бригады регулярно выполняют огневые задачи в зоне СВО, с высокой точностью поражая цели в любых погодных условиях. На их счету десятки уничтоженных бронемашин, артиллерийских орудий и выявленных укрепленных позиций ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
26 янв
Готовы бить с километра — тренировка минометчиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
Украине на переговорах в Абу-Даби предложат $800 млрд за вывод ВСУ из Донбасса
23 янв
ЗРК «Бук-М3» сбил реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 янв
Захоронения с 524 телами обнаружили в Курской области после вторжения ВСУ
22 янв
ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы
22 янв
ЗРК «Тор-МУ» прикрыл российские войска от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 янв
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.01
0.09 90.29
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Город из снежного шара: гид по выживанию во время сильных осадков
8:00
Искра надежды: как 82 года назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда
7:50
На победу вдохновляет женщина: Ксения Алферова о роли в «Золотом дубле»
7:30
Опорник боевиков ВСУ снесен огнем из пушки М-46. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Жгут костры дома: снегопад в США унес жизни 26 человек
7:00
Минобороны РФ запустило проект с рассекреченными материалами о холокосте

Сейчас читают

Раскупили, а потом вернули? Почему люди сдают билеты на концерт Долиной
Артиллерия ВС РФ уничтожила опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Помощница губернатора Белгородской области Вера Мангушева умерла в 38 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026