Опорник боевиков ВСУ снесен огнем из пушки М-46. Лучшее видео из зоны СВО

Цель была обнаружена операторами БПЛА и уничтожена.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВС РФ уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет 130-мм пушки М-46 подразделения 14-й артиллерийской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе разведки местности операторы разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем выявили в лесополосе опорный пункт ВСУ с размещенным личным составом. Полученные координаты были оперативно переданы на командный пункт артиллерийской бригады, где приняли решение нанести огневое поражение с применением 130-мм пушки М-46.
После получения целеуказания артиллерийский расчет в кратчайшие сроки навел орудие на цель и произвел первый пристрелочный выстрел. После незначительной корректировки расчет открыл беглый огонь, в результате которого опорный пункт и находившаяся в нем живая сила противника были уничтожены.
В Минобороны отметили, что грамотная артиллерийская поддержка позволяет штурмовым группам мотострелковых подразделений выполнять боевые задачи с минимальными потерями и способствует продвижению российских войск вглубь обороны противника на Красноармейском направлении.
Артиллеристы 14-й артиллерийской бригады регулярно выполняют огневые задачи в зоне СВО, с высокой точностью поражая цели в любых погодных условиях. На их счету десятки уничтоженных бронемашин, артиллерийских орудий и выявленных укрепленных позиций ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 янв
- Готовы бить с километра — тренировка минометчиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 янв
- РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 янв
- Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- Украине на переговорах в Абу-Даби предложат $800 млрд за вывод ВСУ из Донбасса
- 23 янв
- ЗРК «Бук-М3» сбил реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- «Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- Захоронения с 524 телами обнаружили в Курской области после вторжения ВСУ
- 22 янв
- ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы
- 22 янв
- ЗРК «Тор-МУ» прикрыл российские войска от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
79%
Нашли ошибку?