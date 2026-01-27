«Вот чем это закончилось»: беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске

Беременная Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске

Беременная актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после исполнения опасного трюка ради видео в соцсетях. Свое состояние она прокомментировала в Telegram-канале.

«Мы опять пытались снять тренд, и вот чем это все закончилось», — сказала артистка, сидя в коляске.

Не так давно, 31 декабря, актриса рассказала, что ждет ребенка от своего мужа — режиссера Марюса Вайсберга. Но, несмотря на свое положение, Бардо решила рискнуть здоровьем и сняла опасное трендовое видео на пляже, в котором она взяла сына на руки и пыталась перевернуть. В итоге актриса повредила спину и теперь передвигается на инвалидной коляске.

В данный момент Наталья Бордо с семьей отдыхает в Мексике. Актриса замужем за Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Режиссер несколько лет пытался позвать ее на свидание и писал Наталье в соцсетях. В 2015 году они все-таки встретились и больше уже не расставались. В 2016 году у пары родился сын Эрик.

