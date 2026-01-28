«Сейчас это большая редкость»: Ксения Алферова о работе в кино без мата

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

При создании фильма нечасто можно встретить общее единение и теплоту, которая царина на советских киностудиях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Актриса Ксения Алферова о работе в кино без мата: Сейчас это большая редкость

Актриса и телеведущая Ксения Алферова была очень впечатлена работой в команде проекта «Золотой дубль». И зацепила ее не только история легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна, не роль его жены Людмилы — любви всей жизни. След в душе оставила удивительная атмосфера, царившая на съемочной площадке. Об этом артистка рассказала на премьере картины корреспонденту 5-tv.ru.

«Я помню, как это было раньше, еще с маленького возраста. Я имею в виду, та атмосфера, которая на „Мосфильме“ была часто на площадке. Сейчас это большая редкость, сейчас у молодежи такое все немножко пластилиновое… Ни одного скверного слова не прозвучало на площадке за весь съемочный период», — отметила Алферова.

По словам актрисы, каждый член команды с большой любовью отнесся к своей работе. Продюсер и сценарист Валерий Саарян, режиссер Мгер Мкртчян, художник по костюмам Гоар Егиазарян и многие другие. Каждый оказался на своем месте и внес свой вклад с большой самоотдачей.

«И всем так хотелось, чтобы было хорошо… Была же армянская группа. Поэтому особенная атмосфера и такая вот старая, как это раньше было… Правда, я такого единения всей команды давно уже не встречала. И такого спокойствия на площадке, когда никто не ругается, не кричит, все спокойно разговаривают, очень вежливо друг с другом. Это, вы знаете, дорогого стоит», — добавила артистка.

В заключении Ксения Алферова выразила надежду, что дух команды и стремление сделать фильм идеальным и соответствующим времени перенесется на экраны, и люди это почувствуют.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с премьеры фильма «Золотой дубль».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

