«Социокультуный феномен»: гендиректор НМГ о фильме «Красный шелк»

Гендиректор НМГ Баланова назвала фильм «Красный шелк» социокультурным феноменом

Совместный российско-китайский кинопроект «Красный шелк» стал настоящим социокультурным феноменом. Об этом заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова в интервью агентству "Синьхуа".

Картина, снятая и выпущенная в прокат при участии НМГ имела коммерческий успех и, как подчеркнула глава холдинга, стала значительным общественно-политическим событием 2025 года. Реализация проекта создала импульс к развитию социокультурного и кинематографического сотрудничества двух стран, обмену опытом в медициной отрасли и сфере развлечений.

«Мы расцениваем «Красный шелк» как первый шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов», — подчеркнула гендиректор НМГ.

Гендиректор НМГ также подчеркнула, что кассовые сборы «Красного шелка» полностью оправдали ожидания как российской, так и китайской сторон. Картина стабильно находилась в топе проката. Кроме того, «Красный шелк» стал важным прецедентом внедрения новейших технологий в международное кинопроизводство.

Директор Департамента кинематографии Министерства культуры Анна Ярина, отметила, что в 2026 году продолжается диалог между Москвой и Пекином в киноиндустрии, развивается сотрудничество между кинематографистами, крупными медиахолдингами, кинокомпаниями и профильными организациями.

