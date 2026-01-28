В Куршевеле сутки полыхает отель, где прошла скандальная вечеринка Rendez-Vous

Из-за борьбы с огнем пришлось даже сломать крышу.

Фото, видео: Reuters/*Instagram/@vvraps_; 5-tv.ru

Кадры, которые не оставят равнодушными многих россиян. На элитном французском курорте Куршевель полыхает отель, который уже давно ассоциируется не с воспитанными европейцами, а со скандальными вечеринками на широкую ногу. С огнем борются больше суток десятки пожарных, которым пришлось даже ломать крышу.

По иронии судьбы именно в этом отеле прошел резонансный корпоратив российского магазина Rendez-Vous. Более того, в распоряжении журналистов оказались документы, которые подтверждают, что часть коммерческой и жилой площади в горящем комплексе принадлежит как раз владельцу магазинов обуви Симону Бахчиняну. В этом же здании находится и единственный в Куршевеле магазин бренда.

Ранее 5-tv.ru писал, как компания Rendez-Vous прокомментировала скандальный пресс-тур.

В социальных сетях представители бренда написали, что пресс-тур в Куршевеле был инициативой локальной команды бутика и был приурочен к его дню рождения. В этот период компания пригласила коллег из России и партнеров бренда-инфлюенсеров, с которыми связаны многолетним сотрудничеством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

