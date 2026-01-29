Препараты или спорт? Дарья Повереннова о своем выборе в отношении здоровья

Дарья Повереннова предпочитает ежедневный бег вместо препаратов для похудения

К вопросу похудения важно подходить осознанно. Следует определиться, какой путь ближе — быстрый с помощью чудо-препаратов или же более долгий, но здоровый. О своем выборе и отношении к тренду на «Оземпик» поделилась с корреспондентом 5-tv.ru актриса Дарья Повереннова на премьере сериала «Резервация».

«Если человеку хочется похудеть, если он не может это сделать естественным путем в силу здоровья или лени своей, пусть пользуется. Но мне кажется, более здоровее пробовать не так быстро, не так стремительно, может быть, более медленно, но все-таки, когда это становится твоей рутиной, спорт опять же, система питания. То есть не когда это радикально, и ты бросаешь, а потом все возвращается назад, а когда ты меняешь свое поведение. Вот, скорее, мне это ближе», — рассказала актриса.

Повереннова отметила, что средство «Оземпик» — это больше не про лень, а про быстрый результат «хочу сейчас». Актриса предпочитает бегать по четыре километра каждый день и следить за своим питанием, нежели использовать препараты. При этом Дарья понимает людей, которые желают мгновенного результата без особых усилий.

«Если у тебя есть лишние 15 килограммов, для того чтобы не болели колени, надо сбросить вес либо потихонечку начинать с ходьбы. Все должно быть сбалансированно, должна быть правильная экипировка — это все очень важно», — резюмировала Дарья, отвечая на вопрос о травмах во время спорта.

