Расчет САУ «Мста-С» уничтожил блиндаж боевиков ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции. В результате удара был уничтожен блиндаж с украинскими боевиками. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийский удар был выполнен осколочно-фугасными снарядами после получения боевой задачи от старшего начальника и подтверждения цели средствами разведки.

Координацию и управление огнем обеспечивал пункт управления огнем дивизиона второго гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». Офицеры управления организовали взаимодействие с разведывательным расчетом войск беспилотных систем и старшим офицером батареи.

После расчета установок расчет САУ «Мста-С» выполнил огневое поражение выявленной цели в лесополосе. Контроль и корректировку стрельбы осуществлял командир дивизиона, а данные объективного контроля подтвердили уничтожение блиндажа с личным составом ВСУ. Получение точной информации с беспилотников позволило существенно сократить время выполнения боевой задачи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

