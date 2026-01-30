Грядет шторм? Какой будет магнитная активность 31 января

Метеозависимым запасаться таблетками?
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лаборатория солнечной активности: вероятность шторма 31 января — 21%
Геомагнитная обстановка на Земле в субботу, 31 января, по данным ученых из Лаборатории солнечной активности Института космических исследования и Института солнечно-земной физики, будет умеренной. Об этом сообщило URA.RU.
За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса C. При этом высоких вспышек — классов M и X — не зафиксировали. По информации ученых, 31 января вероятность магнитных бурь составит всего 21%. Индекс солнечной активности, как пояснили в лаборатории, значительно снизился: он достиг отметки в 2,2 балла. Тем временем прогнозируемые значения Ap — восемь.
Такие данные говорят о слабом геомагнитном возмущении. Следовательно, для большинства людей этот день пройдет без выраженного влияния магнитных бурь. Однако у метеозависимых в течение дня все равно могут появиться головные боли. Специалисты отметили, если на Солнце произойдет еще несколько вспышек, то вероятность магнитных бурь вырастет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце обнаружили дыру в форме единицы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 янв
- Понедельник без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 26 января
- 24 янв
- Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января
- 22 янв
- Без конца и края: геомагнитный прогноз на 23 января
- 22 янв
- Солнце не отпускает: насколько сильной ожидается магнитная буря 22 января
- 20 янв
- «Можно самостоятельно»: терапевт рассказала, как побороть метеозависимость
- 19 янв
- Сигнал из космоса: ученые предупреждают о росте солнечной активности
- 19 янв
- Земля содрогнется: 20 января планету накроют мощные магнитные бури
- 15 янв
- На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка с начала 2026 года
- 15 янв
- Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года
- 13 янв
- Станет лучше? Чего ждать метеозависимым 14 января
92%
Нашли ошибку?