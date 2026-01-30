Грядет шторм? Какой будет магнитная активность 31 января

Лаборатория солнечной активности: вероятность шторма 31 января — 21%

Геомагнитная обстановка на Земле в субботу, 31 января, по данным ученых из Лаборатории солнечной активности Института космических исследования и Института солнечно-земной физики, будет умеренной. Об этом сообщило URA.RU.

За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса C. При этом высоких вспышек — классов M и X — не зафиксировали. По информации ученых, 31 января вероятность магнитных бурь составит всего 21%. Индекс солнечной активности, как пояснили в лаборатории, значительно снизился: он достиг отметки в 2,2 балла. Тем временем прогнозируемые значения Ap — восемь.

Такие данные говорят о слабом геомагнитном возмущении. Следовательно, для большинства людей этот день пройдет без выраженного влияния магнитных бурь. Однако у метеозависимых в течение дня все равно могут появиться головные боли. Специалисты отметили, если на Солнце произойдет еще несколько вспышек, то вероятность магнитных бурь вырастет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце обнаружили дыру в форме единицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.