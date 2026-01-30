Грядет шторм? Какой будет магнитная активность 31 января

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Метеозависимым запасаться таблетками?

Магнитные бури будут в субботу 31 января

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

Лаборатория солнечной активности: вероятность шторма 31 января — 21%

Геомагнитная обстановка на Земле в субботу, 31 января, по данным ученых из Лаборатории солнечной активности Института космических исследования и Института солнечно-земной физики, будет умеренной. Об этом сообщило URA.RU.

За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса C. При этом высоких вспышек — классов M и X — не зафиксировали. По информации ученых, 31 января вероятность магнитных бурь составит всего 21%. Индекс солнечной активности, как пояснили в лаборатории, значительно снизился: он достиг отметки в 2,2 балла. Тем временем прогнозируемые значения Ap — восемь.

Такие данные говорят о слабом геомагнитном возмущении. Следовательно, для большинства людей этот день пройдет без выраженного влияния магнитных бурь. Однако у метеозависимых в течение дня все равно могут появиться головные боли. Специалисты отметили, если на Солнце произойдет еще несколько вспышек, то вероятность магнитных бурь вырастет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Солнце обнаружили дыру в форме единицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
25 янв
Понедельник без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 26 января
24 янв
Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января
22 янв
Без конца и края: геомагнитный прогноз на 23 января
22 янв
Солнце не отпускает: насколько сильной ожидается магнитная буря 22 января
20 янв
«Можно самостоятельно»: терапевт рассказала, как побороть метеозависимость
19 янв
Сигнал из космоса: ученые предупреждают о росте солнечной активности
19 янв
Земля содрогнется: 20 января планету накроют мощные магнитные бури
15 янв
На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка с начала 2026 года
15 янв
Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года
13 янв
Станет лучше? Чего ждать метеозависимым 14 января
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:03
Агент с «ордером»: в США задержали самозванца, пытавшегося освободить Манджоне
13:00
Подземная врезка и 30 тонн топлива: в Подмосковье похищали авиационный керосин
12:56
В Госдуме предложили оплачивать больничные родителям с детьми автономно от стажа
12:49
Двое пешеходов провалились в яму с кипятком на дороге в Оренбурге
12:45
«Все еще веришь в любовь»: рэпер ST записал трек «Младшая сестренка» для трибьюта «Любэ»
12:42
Киев до сих пор удерживает в плену 12 жителей Курской области

Сейчас читают

Актер Андрей Бур каждый день общался с младшей дочерью, которая нашла его мертвым
Пропавших Усольцевых будут искать в подвалах и выгребных ямах поселка Кутурчин
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды 1990-х
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026