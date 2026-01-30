В Мытищах стеклянная крыша остановки рухнула на девушку
Конструкция не выдержала количество снега, лежавшего на ней.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Мытищах стеклянная крыша автобусной остановки рухнула на девушку
В Мытищах стеклянная крыша автобусной остановки рухнула на девушку. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) города. По словам очевидцев, еще утром крыша остановки была целой, однако на ней лежало много снега. В течение дня крышу никто не очистил, и, не выдержав нагрузки, она упала прямо на девушку, которая ждала маршрутку.
Пострадавшую из-под завалов вытащили мужчины, находившиеся поблизости. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение с травмами и болями в шее и грудной клетке.
А в Москве на улице Хавской упавшая с крыши наледь привела к гибели 75-летней женщины. По словам очевидцев, трагедия произошла, когда россиянка гуляла с собакой.
В этот день, по свидетельствам, сотрудники коммунальных служб счищали снег с крыши. А в первой половине дня та территория, где обнаружили тело погибшей, была огорожена лентой. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коммунальщиков обяжут снижать плату за некачественно оказанные услуги. По статистике, почти 40% россиян жалуются на состояние лифтов, подъездов и дворов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
92%
Нашли ошибку?