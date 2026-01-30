Алексей Учитель появился на премии «Золотой орел» без возлюбленной

О новом романе режиссера стало известно в 2023 году.

Алексей Учитель появился на премии «Золотой орел» без Софьи Мелединой

Народный артист России Алексей Учитель появился на церемонии вручения российской кинопремии «Золотой орел» без своей возлюбленной, режиссера Софьи Мелединой. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

О романе Учителя и Мелединой стало известно в 2023 году. Девушка младше своего избранника на шесть лет. В 2021 году у пары родилась дочь Нина.

Ранее Алексей Учитель был женат на продюсере Кире Саганской. В браке родились двое сыновей — Андрей и Илья, второй пошел по стопам отца и выбрал профессию режиссера. Позже Учитель состоял в отношениях с заслуженной артисткой РФ Юлией Пересильд. От нее у режиссера есть две внебрачные дочери — Анна и Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Анна Пересильд относится к дочери отца Алексея Учителя от Софьи Мелединой. Об этом юная актриса рассказала в интервью Надежде Стрелец. Новость о рождении Нины была радостной, ведь она всегда мечтала о маленькой сестре.

