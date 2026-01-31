Пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году

Подразделения помогают Московской, Калужской и Рязанской областям.

Сколько в Москве пожарно-спасательных отрядов

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

В Москве в настоящее время функционирует 126 пожарно-спасательных подразделений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Уточняется, что в 2025 году на базе новых пожарных депо в ТиНАО и Южном административном округе было создано еще пять спасательных отрядов. В них регулярно обновляется техника, средства индивидуальной защиты и аварийно-спасательное оборудование.

«Наши подразделения помогают и соседям: Московской, Калужской, Рязанской областям. К патрулированию лесов привлекалась авиакомпания „Волга-Днепр“», — говорится в публикации градоначальника.

Отмечается также, что безопасность обеспечивается и на водных объектах, за которыми следят 26 спасательных станций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Собянин присвоил название «Новорижская» одной из строящихся станций метро. Станция расположена между 23-м километром Новорижского шоссе и четвертым километром Ильинского шоссе в Кунцево. Сама Рублево-Архангельская линия протянется от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска. Ее протяженность составит 27,6 километра, на которых расположатся 12 станций.

