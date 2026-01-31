Собянин поддержал строительство студенческих кампусов в Москве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

На единой территории разместятся общежития и не менее трех сопутствующих объектов для учащихся.

Москва поддерживает строительство студгородков

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: Москва поддержит создание студенческих кампусов

Московские власти поддержат создание кампусов — строительство новых и реконструкцию существующих студенческих городков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Было принято постановление о стимулировании частных инвестиций на создание студенческих городков. Благодаря программе уже было построено 47 объектов — в сфере образования, культуры, спорта, а также промышленные предприятия. В сумме на этих объектах создано порядка 36 тысяч рабочих мест.

По словам градоначальника, инвесторы, которые вложат средства в создание студгородков, смогут воспользоваться льготами по обязательным платежам за землю в рамках реализуемых ими проектов строительства жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министерство науки и высшего образования РФ опровергло информацию о массовом переходе высших учебных заведений страны на обновленную систему образования в 2026 году. В Минобрнауки подчеркнули, что «массового перехода университетов в 2026 году к обновленной системе российского высшего образования не будет, а появившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности». В ведомстве отметили, что речь идет не о всеобщей реформе, а о поэтапной работе в рамках ранее запущенного эксперимента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

Последние новости

0:15
Миллион серверов на орбите: SpaceX готовит прорыв в сфере ИИ
23:55
В Марьине открыта круглогодичная спортплощадка нового формата
23:45
Пенсия за городом: почему мечта о тишине иногда оборачивается испытанием
23:36
Собянин поддержал строительство студенческих кампусов в Москве
23:16
Пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году
22:56
В Подмосковье врачи спасли мужчину, застрявшего пенисом в бутылке

Сейчас читают

Хватит 5 минут! Найден действенный способ заметно снизить риск смерти
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Следы из прошлого: птицы могли появиться на Земле гораздо раньше динозавров
Розовая, морская или обычная: какая соль на самом деле безопаснее для здоровья

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026