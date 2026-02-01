Собянин: «Лужники» станут одной из лучших рекреационных зон Москвы

|
Пятый канал
Пятый канал 23 0

Зимой здесь заработал новый мультимедийный каток площадью 16,5 тысячи квадратных метров.

Новый мультимедийный каток в «Лужниках» — что известно

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Олимпийский комплекс «Лужники» станет одной из лучших рекреационных зон Москвы для спорта и семейного отдыха. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Масштабное благоустройство олимпийского комплекса началось в прошлом году. На сегодня завершен первый этап работ. Он охватил около 10 гектаров территории, в основном центральную площадь и причал. Зимой в ‟Лужниках” заработал новый мультимедийный каток — один из самых больших в Москве. На льду перед Большой спортивной ареной и боковых аллеях могут кататься до трех тысяч человек одновременно», — отметил Мэр Москвы.

Планируется также благоустроить Фестивальную площадь и расширить функции спортивного кластера «Под мостом». Там разместят скейт-парк, стритбольную площадку, павильон с зоной переодевания и кафе, детскую площадку, а также две воркаут-зоны, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Еще обновят контрольно-пропускные пункты и соседние территории, высадят деревья.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

