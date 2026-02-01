В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница

Женщину госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями.
В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, женщина получила баротравму, а также осколочные ранения рук и ног. Пострадавшую бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила в городскую больницу № 2 Белгорода, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В результате обстрела также повреждены два автомобиля, находившиеся вблизи места происшествия. На территории работают оперативные и экстренные службы, проводится осмотр повреждений и фиксация последствий атаки. Власти региона призвали жителей сохранять бдительность и следовать рекомендациям служб безопасности.
Ранее, писал 5-tv.ru, четыре дома в Краснодарском крае были повреждены в результате атаки дронов ВСУ. Обломки беспилотников упали в двух населенных пунктах региона. В результате произошедшего никто не пострадал.
