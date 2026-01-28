Четыре дома в Краснодарском крае повреждены в результате атаки дронов ВСУ

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены четыре частных дома. Инцидент произошел 28 января в двух населенных пунктах региона. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Согласно официальной информации, в хуторе Свободный обломки БпЛА упали на два частных домовладения, в результате чего в зданиях были выбиты стекла в окнах. Еще два дома пострадали в станице Северской. В одном из них зафиксированы повреждения кровли, потолка и пола, во втором также выбило оконные стекла.

В оперативном штабе уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. На местах работают профильные службы, которые оценивают нанесенный ущерб и принимают меры по восстановлению поврежденного имущества.

Ранее, 27 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на деревню Горицы. По его словам, в результате удара пострадал один человек. Уточнялось, что мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

