Лавров назвал неприемлемым размещение военных объектов Запада на Украине

Анастасия Федорова
Москва будет расценивать подобные действия как прямую угрозу безопасности России.

Будут ли на Украине размещать военные базы НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Размещение военных объектов и подразделений западных стран на территории Украины является неприемлемым для России и будет расцениваться как иностранная интервенция. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что появление на Украине военной инфраструктуры стран Запада представляет прямую угрозу безопасности России.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Лавров также отметил, что Россия была вынуждена пересмотреть свою переговорную позицию после перехода Киева к политике государственного терроризма. В частности, министр напомнил о нападении на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, подчеркнув, что подобные действия не способствуют дипломатическому урегулированию конфликта.

Кроме того, глава МИД РФ отверг модель разрешения кризиса, предлагаемую Киевом, которая предполагает размещение на Украине «многонациональных сил» для обеспечения безопасности. По словам Лаврова, подобный подход означает «создание опорного пункта для дальнейшей борьбы против России».

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД РФ указал на желание Киева уйти от обсуждения плана на основе Анкориджа.

