В России разрешили регистрацию в апартаментах

Конституционный суд России разрешил гражданам регистрироваться по месту пребывания, в том числе и в апартаментах гостиничного типа. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте суда.

«Невозможность осуществить в них регистрацию, притом что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания», — говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что в современных реалиях длительное проживание в нежилых помещениях распространено. Такая недвижимость часто оборудована всем необходимым и схожа с обычными квартирами, но она не входит в фонд гостиниц. При этом объективно эти площади можно использовать для «личных, семейных, домашних, бытовых нужд».

Однако отмечается, что это не распространяется на регистрацию по месту жительства, как и не отменяет более высокие налоговые ставки на имущество или коммунальные платежи. Кроме того, это не значит, что граждан обяжут регистрироваться в таких апартаментах, пока это требование не будет «явным образом выражено в нормативном регулировании».

Данное решение суда было принято по жалобе Виктории Пиуновой. Ей отказали в регистрации семьи в апартаментах в Санкт-Петербурге. Рассматривая данное дело, суд признал, что этот отказ нарушает право на свободный выбор места пребывания и право частной собственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что банки ужесточают правила сдачи ипотечных квартир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.