Файлы Эпштейна вызвали новую волну интереса к «Пиццагейту»

Финансист и его друзья могли использовать кодовые слова для педофилов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Epstein Estate/House Oversight; 5-tv.ru

Новая порция файлов по скандальному делу Эпштейна, сегодня вытащила на свет, казалось бы давно забытый "Пиццагейт". Это старый скандал, еще 2016 года, когда стало известно о существовании в Вашингтоне тайной организации педофилов, под покровительством Демократов.

Там были высокопоставленные политики поэтому дело удалось замять. Но за время расследования был вскрыт специальный шифр педофилов, который они использовали. Например, слово «пицца» означает несовершеннолетнюю девочку. Слово «печенье» - мальчики. Слово «газировка» — изнасилования. И вот теперь в файлах Эпштейна эти пиццы, печенья и газировки встречаются тысячи раз.

Может быть, совпадение. Но контекст сообщений соответствует именно педофильской тематике.

