«Чтобы с кем-нибудь дралась»: кого мечтает сыграть Анна Пересильд

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив

Анна Пересильд мечтает воплотить в кино девушку со сверхспособностями.

Фото, видео: 5-tv.ru

Анна Пересильд мечтает сыграть в супергеройском кино

Юная актриса Анна Пересильд мечтает сыграть в супергеройском кино. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» от НМГ.

На счету 16-летней знаменитости уже имеются такие крупные проекты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Нежность», «Алиса в стране чудес» и «Летучий корабль».

Только вместо сказочных героев Анне хотелось бы попробовать сыграть роль супергеройши. Не столько спасение кого-то, сколько перспектива с кем-то подраться на съемочной площадке привлекает актрису.

«Мне бы очень хотелось сыграть какую-то роль какой-нибудь супергеройши, что-то такое, наверное, я бы хотела. Чтобы я с кем-нибудь дралась», — поделилась юная Пересильд.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Андрей Федорцов отметил работу Анны Пересильд в сказочном фильме «Алиса в стране чудес». По словам актера, юная красавица «удивительная и фантастическая во всех отношениях».

Однако взлет молодой артистки на российских экранах вызвал бурю обсуждений и спровоцировал жаркие дебаты в сети по поводу ее очередной кинороли. Речь шла про «Алису в стране чудес». Анну упрекнули в скудной мимике, недостатке эмоций и безразличии на экране. Многие пользователи напомнили Пересильд о ее известных родителях, благодаря которым, по их мнению, она и продвинулась.


