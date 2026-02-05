На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Димы

Мальчик появился на свет раньше срока, родная мать сразу отказалась от него, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Но добрая семья решила дать ему шанс.

Фото, видео: 5-tv.ru

День Добрых Дел

История маленького Димы, к которой невозможно остаться равнодушным. Мальчик родился с аномалией черепа, из-за чего мать сразу отказалась от сына. Сейчас у Димы приемные родители. И они пытаются сделать все, чтобы ребенок догнал сверстников.

Правда есть серьезная проблема — мозг малыша не может нормально расти. Единственный шанс исправить ситуацию — сложная операция. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет, как мы с Вами можем помочь.

Заботы и материнской любви Диме не хватало с первого дня. Мальчик появился на свет раньше срока, родная мать сразу отказалась от него, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Полтора года малыш провел в доме малютки.

«Я поехала с ним знакомиться. Увидела Диму, увидела форму его головы, что его голова напоминает перевернутую лодку. Ему была проведена операция в 2024 году. Сотрудники дома малютки сказали: все, что могли, для Димы мы сделали», – вспоминает Татьяна Кузьмина, приемная мама Димы.

Семья, где уже был один ребенок, решила дать мальчику шанс, несмотря на страшный диагноз – краниосиностоз. Кости черепа у Димы сращены и его мозг не может расти нормально.

«Я думала, что Диме это никак не мешает развиваться, думала – дело только в косметике. Но ему тяжело, его мучают головные боли. У него сильные проблемы со зрением начались. В будущем это грозит Диме эпилепсией и умственной отсталостью», – рассказывает Татьяна Кузьмина.

На поиски специалистов, которые решились бы помочь малышу, ушло несколько месяцев. Операция будет сложной, в два этапа – коррекция с установкой титановых пластин.

«В ходе операции череп будет распилен на костные фрагменты, эти фрагменты будут выставлены в правильное положение, реконструированы. Черепу будет придана правильная форма и объем. Это позволит устранить косметические и предотвратить функциональные и эстетические нарушения черепа», – объясняет черепно-лицевой хирург Игорь Глязер.

Хирурги уверены в успехе. По их словам, после операции у Димы пройдет задержка речевого развития, перестанет постоянно болеть голова, он будет лучше видеть. А главное, риск возникновения эпилепсии сойдет на нет.

Вот только стоит операция – 1 319 000 рублей. У приемных родителей Димы таких денег нет. Работает лишь отец. Семья рассчитывает на нашу с вами поддержку. Как сказали они сами себе перед непростым выбором в доме малютки: «Чужих детей не бывает»!

«Я больше всего мечтаю, чтобы он оставался таким же веселым, таким же жизнерадостным, добрым мальчиком. Чтобы он уже наконец-то узнал, что такое семья. Понял по-настоящему, что есть семья, где его любят. Хочется, чтобы он забыл уже об этом диагнозе и никогда про него не вспоминал», – говорит приемная мама Димы.

Сейчас Дима окружен любовью и заботой. Каждый день играет с братом. Как все дети обожает сладкое. А еще он всегда бежит навстречу маме, откуда бы она ни пришла, и тянет к ней руки. Поэтому и родители, глядя на своего улыбчивого малыша, верят – помощь придет, и Дима непременно поправится. 

Давайте вместе поможем Диме! Отправьте СМС с суммой пожертвования - она может быть любой - на короткий номер 22-22! Большое вам спасибо.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Диме, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 февра...

