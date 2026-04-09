На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Артема
У мальчика врожденный порок сердца.
Больничные стены уже стали вторым домом для 13-летнего Артема из Ставропольского края. У мальчика врожденный порок сердца. Артем перенес множество операций. Но сейчас ему вновь необходима помощь врачей. И для того, чтобы все прошло по плану, мы с вами можем объединить усилия. Как поддержать Артема — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.
Двенадцатилетний Артем, как и многие в этом возрасте, не расстается с телефоном. Смотрит видео про врачей — операции на сердце! Кадры совсем не детские, но мальчик невозмутим. Возможно потому, что сам пережил десяток сложнейших вмешательств.
Еще на 32 неделе беременности маме сказали — у ребенка будут серьезные проблемы с сердцем.
«Меня утешили, сказали, несмотря на то, что это один из тяжелейших пороков сердца, он достаточно успешно оперируется в России. Возможно, понадобится одна операция», — вспоминает Карине Ерицян, мама Артема.
Тетрада Фалло — при таком пороке затруднен кровоток к легким, есть дефект межжелудочковой перегородки, аорта смещена. Все это ведет к сильнейшему кислородному голоданию.
Хирурги сразу начали борьбу за жизнь мальчика. После операций были внутренние кровотечения, бактериальные инфекции, пневмония. В итоге удалось устранить почти все дефекты и установить стент в артерию.
«Но у Артема есть очень редкая особенность — аллергическая реакция на контрастное вещество, которое применяют во время малоинвазивных операций», — рассказывает Карине Ерицян.
Из-за аллергии кожа у мальчика отслаивалась буквально кусками. Но «боец невидимого фронта», как его окрестили врачи, выкарабкался.
Теперь каждый день — новые победы. Тема постоянно занимается с психологом и логопедом — в четыре года на фоне перенесенных испытаний у него пропала речь. Но Карине до сих помнит, как он говорил ей «мама», и не может опустить руки, тем более что сына и дочь воспитывает одна.
Еще у Артема диагностирован аутизм, и это добавляет сложностей.
Из-за того, что мальчик растет, организм меняется, нужна новая операция. Взяться за нее готовы те же хирурги в Мюнхене, которые как никто знают особенности непростого пациента.
«Врачи будут пытаться расширить легочные сосуды мальчика для того, чтобы он мог иметь хорошую сатурацию кислорода в крови. Старая система того клапана, который ему уже меняли, будет изменена на новую», — поясняет детский хирург, кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.
Операция стоит 1 930 000 рублей. Чтобы собрать эту сумму, нужна наша с вами помощь.
И возможно тогда Артем перестанет то и дело включать жуткие видео с операциями. Как все дети он будет смотреть мультики и снова улыбаться. Вот только сейчас его надо поддержать.
Помогите сейчас! Завтра будет поздно.
В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Артему, обратившись напрямую в благотворительный фонд.
- 3 апр
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Саши
- 2 апр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Александры
- 27 мар
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 14-летней Алисы
- 26 мар
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Алисы
- 20 мар
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Кристины
- 19 мар
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Кристины
- 13 мар
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Анфисы
- 12 мар
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Анфисы
- 6 мар
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Феди
- 5 мар
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Феди из Чувашии
