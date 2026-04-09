На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Артема

У мальчика врожденный порок сердца.

Больничные стены уже стали вторым домом для 13-летнего Артема из Ставропольского края. У мальчика врожденный порок сердца. Артем перенес множество операций. Но сейчас ему вновь необходима помощь врачей. И для того, чтобы все прошло по плану, мы с вами можем объединить усилия. Как поддержать Артема — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Двенадцатилетний Артем, как и многие в этом возрасте, не расстается с телефоном. Смотрит видео про врачей — операции на сердце! Кадры совсем не детские, но мальчик невозмутим. Возможно потому, что сам пережил десяток сложнейших вмешательств.

Еще на 32 неделе беременности маме сказали — у ребенка будут серьезные проблемы с сердцем.

«Меня утешили, сказали, несмотря на то, что это один из тяжелейших пороков сердца, он достаточно успешно оперируется в России. Возможно, понадобится одна операция», — вспоминает Карине Ерицян, мама Артема.

Тетрада Фалло — при таком пороке затруднен кровоток к легким, есть дефект межжелудочковой перегородки, аорта смещена. Все это ведет к сильнейшему кислородному голоданию.

Хирурги сразу начали борьбу за жизнь мальчика. После операций были внутренние кровотечения, бактериальные инфекции, пневмония. В итоге удалось устранить почти все дефекты и установить стент в артерию.

«Но у Артема есть очень редкая особенность — аллергическая реакция на контрастное вещество, которое применяют во время малоинвазивных операций», — рассказывает Карине Ерицян.

Из-за аллергии кожа у мальчика отслаивалась буквально кусками. Но «боец невидимого фронта», как его окрестили врачи, выкарабкался.

Теперь каждый день — новые победы. Тема постоянно занимается с психологом и логопедом — в четыре года на фоне перенесенных испытаний у него пропала речь. Но Карине до сих помнит, как он говорил ей «мама», и не может опустить руки, тем более что сына и дочь воспитывает одна.

Еще у Артема диагностирован аутизм, и это добавляет сложностей.

Из-за того, что мальчик растет, организм меняется, нужна новая операция. Взяться за нее готовы те же хирурги в Мюнхене, которые как никто знают особенности непростого пациента.

«Врачи будут пытаться расширить легочные сосуды мальчика для того, чтобы он мог иметь хорошую сатурацию кислорода в крови. Старая система того клапана, который ему уже меняли, будет изменена на новую», — поясняет детский хирург, кандидат медицинских наук Надежда Раппопорт.

Операция стоит 1 930 000 рублей. Чтобы собрать эту сумму, нужна наша с вами помощь.

И возможно тогда Артем перестанет то и дело включать жуткие видео с операциями. Как все дети он будет смотреть мультики и снова улыбаться. Вот только сейчас его надо поддержать.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Артему, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

