Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля

Вероятность возникновения магнитной бури 5 февраля — больше 50%.

Вероятность магнитной бури 5 февраля — более 50%. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По прогнозам специалистов, вероятность того, что Землю накроют магнитные бури 5 февраля, составляет 51%, того, что будут лишь геомагнитные колебания — 25% и этому же показателю равны шансы на то, что магнитное поле нашей планеты будет спокойным.

Ap-индекс (среднесуточный показатель геомагнитной активности) может повыситься до пяти из десяти. Пять по данной шкале приравнено к значению незначительной магнитной обури.

Индекс солнечное радиации F10.7 равен отметке 1545, то есть умеренному уровню.

Метеозависимым людям стоит в этот день быть внимательнее. Так есть вероятность, что им станет плохо: головные боли, скачки давления и раздражительность. Им в этот день необходимо не сильно нагружать себя физически и постараться избегать стресса.

