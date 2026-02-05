Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

В такие дни метеозависимым необходимо более тщательно следить за своим здоровьем.

Геомагнитный прогноз на 5 февраля

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Вероятность возникновения магнитной бури 5 февраля — больше 50%.

Вероятность магнитной бури 5 февраля — более 50%. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По прогнозам специалистов, вероятность того, что Землю накроют магнитные бури 5 февраля, составляет 51%, того, что будут лишь геомагнитные колебания — 25% и этому же показателю равны шансы на то, что магнитное поле нашей планеты будет спокойным.

Ap-индекс (среднесуточный показатель геомагнитной активности) может повыситься до пяти из десяти. Пять по данной шкале приравнено к значению незначительной магнитной обури.

Индекс солнечное радиации F10.7 равен отметке 1545, то есть умеренному уровню.

Метеозависимым людям стоит в этот день быть внимательнее. Так есть вероятность, что им станет плохо: головные боли, скачки давления и раздражительность. Им в этот день необходимо не сильно нагружать себя физически и постараться избегать стресса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывает ядро Нептуна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
30 янв
Грядет шторм? Какой будет магнитная активность 31 января
25 янв
Понедельник без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 26 января
24 янв
Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января
22 янв
Без конца и края: геомагнитный прогноз на 23 января
22 янв
Солнце не отпускает: насколько сильной ожидается магнитная буря 22 января
20 янв
«Можно самостоятельно»: терапевт рассказала, как побороть метеозависимость
19 янв
Сигнал из космоса: ученые предупреждают о росте солнечной активности
19 янв
Земля содрогнется: 20 января планету накроют мощные магнитные бури
15 янв
На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка с начала 2026 года
15 янв
Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:58
Вкусно, но с побочкой: названы ускоряющие старение кожи продукты
8:47
Джордж Клуни — подкаблучник? Звезда Голливуда отказался от ролей героев-любовников
8:41
Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля
8:38
Пикники разорят? Какими продуктами стоит закупиться к весне
8:35
«Сердце кровью обливается»: Ксения Бородина в шоке от преображения старшей дочери
8:24
Строгий муж, трое детей и жизнь без декрета: вся правда о семье Регины Тодоренко

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 февраля
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео