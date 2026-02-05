Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля

В такие дни метеозависимым необходимо более тщательно следить за своим здоровьем.
Фото: 5-tv.ru
Вероятность возникновения магнитной бури 5 февраля — больше 50%.
Вероятность магнитной бури 5 февраля — более 50%. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По прогнозам специалистов, вероятность того, что Землю накроют магнитные бури 5 февраля, составляет 51%, того, что будут лишь геомагнитные колебания — 25% и этому же показателю равны шансы на то, что магнитное поле нашей планеты будет спокойным.
Ap-индекс (среднесуточный показатель геомагнитной активности) может повыситься до пяти из десяти. Пять по данной шкале приравнено к значению незначительной магнитной обури.
Индекс солнечное радиации F10.7 равен отметке 1545, то есть умеренному уровню.
Метеозависимым людям стоит в этот день быть внимательнее. Так есть вероятность, что им станет плохо: головные боли, скачки давления и раздражительность. Им в этот день необходимо не сильно нагружать себя физически и постараться избегать стресса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывает ядро Нептуна.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 янв
- Грядет шторм? Какой будет магнитная активность 31 января
- 25 янв
- Понедельник без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 26 января
- 24 янв
- Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января
- 22 янв
- Без конца и края: геомагнитный прогноз на 23 января
- 22 янв
- Солнце не отпускает: насколько сильной ожидается магнитная буря 22 января
- 20 янв
- «Можно самостоятельно»: терапевт рассказала, как побороть метеозависимость
- 19 янв
- Сигнал из космоса: ученые предупреждают о росте солнечной активности
- 19 янв
- Земля содрогнется: 20 января планету накроют мощные магнитные бури
- 15 янв
- На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка с начала 2026 года
- 15 янв
- Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года
85%
Нашли ошибку?