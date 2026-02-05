Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 67 0

По его словам, работа ведется в прежних форматах: проводятся трехсторонние консультации и последующая координация позиций.

Второй день переговоров в Абу-Даби

Фото: Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

Стартовал второй день переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Начался второй день переговоров в Абу-Даби», — написал он.

Второй этап переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стартовал 4 февраля. В первый день работа велась в профильных группах, каждая из которых отвечала за отработку конкретной проблемы. Позже планировалось общее обсуждений и выработка соглашений.

Посредниками в этих переговорах выступили США. ОАЭ является нейтральной стороной, которая обеспечивает условия для прямого общения между участниками конфликта.

От России в Эмираты поехала та же делегация, что присутствовала и на первом этапе переговоров в конце января: руководители из Министерства обороны РФ во главе с начальником Главного Генерального штаба (ГРУ) Вооруженных сил (ВС) России, адмиралом Игорем Костюковым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Умеров назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными.

