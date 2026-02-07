«Включает режим выживания»: как недосып может влиять на фигуру

Нутрициолог Брабечан: при недосыпе появляется лишний вес

При недосыпе усиливается чувство голода и появляется лишний вес. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.

«Недостаток сна — это прямой фактор набора лишнего веса, усиления тяги к сладкому и срывов в питании. Когда вы регулярно спите по 4-6 часов вместо 7-9, организм воспринимает это как стресс и дефицит ресурсов. Он включает режим выживания», — пояснил специалист.

По словам Брабечана, в первую очередь из-за недосыпа в организме меняются гормоны сытости и голода. Первого становится меньше, а второго, наоборот, больше. Поскольку организм испытывает стресс, также повышается уровень кортизола. В результате человек ощущает более сильный голод и переедает.

«Повышенный кортизол усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и соленому, способствует отекам и мешает нормальному использованию углеводов, из-за чего легче откладывается жир», — отметил Брабечан.

При недостатке сна снижается повседневная активность, которая сжигает большую часть калорий. Также в организме задерживается жидкость, из-за чего тело отекает и в весе прибавляются лишние килограммы.

«Если недосып хронический, то дело не только в воде. На фоне постоянного стресса и повышенного аппетита жир тоже откладывается охотнее. История не только про отеки, но и про реальный избыточный вес», — заявил нутрициолог.

Чтобы избежать недосыпа и его последствий, Брабечан посоветовал начать ложиться спать в одно и то же время, откладывать все гаджеты примерно за час до сна, не тренироваться поздно ночью, а также не пить кофе во второй половине дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как бессонница сказывается на организме. Бессонница становится причиной гормональных сбоев в организме, последствия которых выражаются через хроническую усталость, набор веса, тревожность и сниженное либидо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.