В России предложили ввести медали за материнскую и отцовскую доблесть

Рита Цветкова
В некоторых регионах России уже вручаются подобные знаки отличия.

Фото: 5-tv.ru

Рыбальченко: в РФ нужно ввести государственную награду «Материнская доблесть»

Родители, в одиночку воспитывающие более четырех детей, заслуживают государственной награды «Материнская доблесть» и «Отцовская доблесть». Об этом в интервью журналистам ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член Общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

По его словам, на очередном съезде Всероссийской общественной организации «Союз отцов» также поднимался вопрос о введении медали «Отцовская доблесть». Ею было предложено отмечать мужчин, которые внесли вклад в воспитание своих или усыновленных детей.

«Я поддерживаю эту инициативу, но считаю, что должна быть одновременно принята награда и для матерей — медаль „Материнская доблесть“», — сказал Рыбальченко.

В некоторых регионах России уже вручаются подобные знаки отличия. Так, в Башкирии с 2020 года в День отца мужчины получают награду «Отцовская доблесть». По мнению Сергея Рыбальченко, этот опыт может быть закреплен и на федеральном уровне.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили сократить рабочую неделю одного из многодетных родителей.

